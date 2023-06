Bimbo travolto dallo Youtuber a Roma | al setaccio i telefoni dei TheBorderline

I tecnici incaricati dalla Procura sono al lavoro in queste ore sui cellulari dei cinque YouTuber. Erano a bordo della Lamborghini che mercoledì, in uno scontro con una Smart nel quartiere Casal ...Roma, youtuber impegnati in una sfida web travolgono con il loro Suv una Smart: mortodi 5 ... Davide Rebellin, individuato il camionista tedesco che lo ha. L'avvocato: 'Sia giudicato in ...E' ancora a piede libero Matteo di Pietro, il giovane youtuber che lo scorso 14 giugno era alla guida del suv che hauna smart provocando la morte di undi 5 anni a Castel Palocco, Roma. Il ragazzo, 20 anni, è indagato per omicidio stradale ma si trova ancora in libertà. 'Non si capisce quali siano le ...

Roma, bimbo muore travolto dall'auto degli youtubers Dire

Incidente youtuber in Lamborghini: l'avvocato di Matteo Di Pietro ha dichiarato di voler fare chiarezza, ma i testimoni parlano di velocità elevata da parte dei ragazzi a bordo del suv.Leggi su Sky TG24 l'articolo Incidente Roma, Associazione Vittime della Strada: pessimo segnale indagato ancora libero ...