Bimba scomparsa | lo sgombero dell' ex hotel Astor occupato a Firenze

(Di sabato 17 giugno 2023) IL PALAZZO IN VIA MARAGLIANO 17 giugno 2023 14:20 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ...

... metro per metro, con l'utilizzo di mezzi e strumentazioni più sofisticate alla ricerca di tracce utili alle indagini, se non dellastessa che potrebbe non avere mai lasciato lo stabile. L'......Dario Nardella intervenuto sul luogo durante lo sgombero dell'ex hotel Astor da dove èla ... c'è tutto tutto il tempo di ricostruire tutto, anche perché le ricerche dellasono ancora in ...IL PALAZZO IN VIA MARAGLIANO 17 giugno 2023 14:20, lo sgombero dell'ex hotel Astor occupato a Firenze - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo -...

Firenze, bimba scomparsa: sgomberato l'ex hotel Astor TGCOM

Via allo sgombero dell'ex Hotel Astor (Firenze) occupato da cui, una settimana fa esatta, è sparita nel nulla mentre giocava nel cortile, la piccola “Kata”, bimba peruviana ...È in corso lo sgombero dell'ex hotel Astor di Firenze, la struttura occupata da decine di famiglie, dove viveva anche Kata la bambina peruviana di cinque anni scomparsa dal primo ... c’è una bimba di ...