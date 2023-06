Bimba scomparsa | al via lo sgombero dell' ex hotel dove viveva Kata

(Di sabato 17 giugno 2023) su Tg. La7.it - Ore 10,57 : Il questore di Firenze Maurizio Auriemma ha raggiunto l'exAstor in via Boccherinisi stanno svolgendo le operazioni diOre 9,41 : ...

Ore 9,05:: sindaco Nardella segue lo sgombero Sul posto presenti i servizi sociali Se ne parlava da giorni, almeno dall'occupazione dell'ex hotel Astoria nel settembre dell'anno ...Insieme sono entrate nell'immobile, poi l'assessore Funaro è uscita mentre la madre dellasi è trattenuta all'interno, probabilmente per raccogliere degli effetti personali. Da due ...Ore 9,05:: sindaco Nardella segue lo sgombero Sul posto presenti i servizi sociali Se ne parlava da giorni, almeno dall'occupazione dell'ex hotel Astoria nel settembre dell'anno ...

Bambina scomparsa, sequestrato l'ex hotel: via allo sgombero LA NAZIONE

E' tornata anche la madre di Kata, Katherine Alvarez, sul luogo del mistero che vede avvolto il destino della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa la scorsa settimana. L'ex hotel Astor di via ...Al via lo sgombro dell’ex hotel Astor a Firenze. Si tratta della struttura occupata in via Maragliano dove è scomparsa la piccola Kata, la bimba peruviana ...