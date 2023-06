Bimba di tre anni vaga di notte in strada da sola e scalza

(Di sabato 17 giugno 2023) Una bambina di trecheva perdae in piena. È la pericolosa scena che si sono trovati davanti agli occhi i carabinieri di Seveso, in Brianza. I militari sono stati allertati da un residente che ha notato la piccola, a piedi scalzi e con soltanto una canottiera per...

... così è stata trovata dai carabinieri della compagnia di Seregno una bambina di solianni, che ... Poco dopo è rientrata anche la mamma della, alla quale la piccola è stata affidata.Ferita anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... tenendolo fermo per le gambe e la gola, per poi raggiungere un posto appartato a circa...Camminava da sola, di notte, per la strada. A solianni, scalza e con solo una canottiera addosso. E' stata una residente che l'ha vista dalla finestra a lanciare l'allarme. I carabinieri di Seregno sono intervenuti intorno alle 4 della notte tra ...

Bimba di 3 anni esce di casa di notte, la trovano i carabinieri Agenzia ANSA

Scalza e con addosso solo una canottiera: così è stata trovata dai carabinieri della compagnia di Seregno una bambina di soli tre anni, che ...Il pm ha affidato l’incarico dell’esame autoptico al policlinico di Tor Vergata, mentre dovrebbe arrivare la prossima settimana il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia per ...