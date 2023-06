Biden si trasforma nel presidente britannico | l' incredibile gaffe

(Di sabato 17 giugno 2023) «Dio salvi la regina, amico». È l'espressione, decisamente insolita, con la quale ilUsa Joeha concluso un appassionato discorso al National Safer Communities Summit, nel Connecticut, su come convincere il Congresso a inasprire le leggi sulla possesso delle armi. Impossibile dire sul momento che cosa intendesse, a quale regina si riferisse (Elisabetta II, cheha incontrato, è morta nel settembre 2022 ed è stata sostituita da un re, il figlio Carlo) e perché avesse lanciato quello che suonava come il tradizionale grido patriottico. Più tardi, a chiarire almeno in parte il mistero, ha provveduto il vice segretario stampa della Casa Bianca Olivia Dalton, secondo la quale ilha «commentato con qualcuno tra la folla». Ma sembra più che altro un tentativo di ...

In effetti, ciòl'area davanti alla linea di difesa principale in una 'kill zone'. L''... Per raggiungere questo obiettivo, Joeè pronto a sacrificare l'intera nazione ucraina. "...Nei suoi dieci anni al potere, Xila Cina : identifica Partito e Stato, vanificando tutti ... Mentrelancia l'A merica is back , al fine di riportare il Paese al centro di una fitta rete ...Topless alla Casa Bianca, il Pride 2023 scatena le polemiche: 'e la modella trans non hanno rispetto' Alfie, 9 anni, torturato fino alla morte dalla mamma e dal patrigno Sposo morto annegato: ...

Fatto: L'amministrazione Biden-Harris segna un anno dal nono... ESGDATA

Avrebbe dovuto essere il viaggio più bello della loro vita, ma si è trasformato in una vera e propria tragedia. La luna di miele alle Hawaii è il sogno di tantissime coppiette del mondo, ma in questo ...«Passo la maggior parte del mio tempo a letto. Cerco di dormire per non pensare a quello che sto vivendo o a quello che succederà. Sono sempre più debole». Victor, salvadoregno, ha passato 65 giorni n ...