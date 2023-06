Berlusconi | le ceneri a Villa San Martino e la legge ad personam per tumulare nel mausoleo L’ex relatore Udc | ‘Fummo costretti a ritirarla’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) “Non posso dire d’aver ricevuto pressioni da, questo no. Ma certo se quellafosse passata ilavrebbe ben potuto accoglierne le spoglie, non solo le sue”. A parlare così è Corrado Danzi, oggi medico a Matera ma senatore dell’Udc nel 2006, quando si ritrovò tra le mani, come, la patata bollente di una proposta didel governoper consentirgli di usare il famosodi Arcore dove voleva mettere tutti, amici e parenti, da Montanelli a Fedele Confalonieri. L’aria d’indulgenza plenaria soffia forte sulle cronache funerarie. Spazza via anche l’unico dettaglio che spieghi fino in fondo perché mai il quattro volte premier sia stato cremato e quindi sepolto nel famosodi ...