Berlusconi citato su radio e tv ogni 2 minuti e mezzo in 4 giorni

(Di sabato 17 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – La morte e i funerali di Silviohanno catalizzato l’attenzione dei media italiani e non solo: in 4, infatti, il nome del 4 volte Presidente del Consiglio dei ministri è stato scritto e pronunciato 60.318 volte, e 2.335 volte solo ine televisione ovvero. Lo rileva il monitoraggio sui principali media nazionali ed internazionali svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha rilevato le citazioni relative a Silvionel periodo che va dalle 9:30 di lunedì 12 giugno alle 9:30 di venerdì 16 giugno. Nel derby Rai-Mediaset sono le televisive ...

...di abitante a Milano 2 per trent'anni e di come tale quartiere fosse stato edificato da... Il Presidente del Coni Lombardia Marco Riva hala competenza, la passione e la dedizione ...Mediamonitor.it ha rilevato le citazioni relative a Silvionel periodo che va dalle 9:30 di lunedì 12 giugno alle 9:30 di venerdì 16 giugno. Nel derby Rai - Mediaset sono le televisive ...Parole di Vladimir Putin, mainel video, riferite al progetto di schierare armi nucleari e ... Un appuntamento slittato di una settimana, prima per la morte di Silvio, poi per la ...

Berlusconi citato in tv ogni 4 minuti per 72 ore. E la Rai supera Mediaset la Repubblica

La morte e i funerali di Silvio Berlusconi hanno catalizzato l'attenzione dei media italiani e non solo: in 4 giorni, infatti, il nome del 4 volte Presidente del Consiglio dei ministri è stato scritto ...Un documento confidenziale del Dipartimento di Stato Usa anticipa la discesa in campo: “Quella cena per creare un nuovo partito liberale: Berlusconi poteva contare sull’appoggio di Craxi” ...