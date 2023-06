Beppe Grillo scherza con Giuseppe Conte | “Ha la camicia bianca come me | toccate lui”

AGI/Vista - "Serve un reddito universale incondizionato". Lo dicedal palco della manifestazione del M5s. La "sanità non funziona per due ragioni: siamo vecchi e c'è una overdose di diagnosi. E più cresce l'aspettativa di vita più invecchiamo" nota. M5sAGI/Vista - "Voi dovete fare un pò di battaglia su territori, raccogliete i progetti e mandateli a Conte. Conte prima o poi li capirà". Lo afferma il fondatore del M5salla manifestazione del Movimento. M5sRoma, 17 giugno 2023 "Io darei il voto ai sedicenni, ma andrei oltre. Andrei per aspettativa di vita, un sedicenne dovrebbe votare 8 volte e un ottantenne non dovrebbe votare". Lo dicedal palco della manifestazione del M5s a Roma. M5s

Beppe Grillo è intervenuto dal palco della manifestazione del M5S “Basta vite precarie”. Prima di salire sul palco ha scherzato con Giuseppe Conte e con gli attivisti presenti: “Ha la camicia bianca c ...Il fondatore del Movimento: "Fate le brigate di cittadinanza e andate a lavorare di nascosto" e lancia reddito universale contro epidemia I.A.. Conte: "Salario minimo strada giusta" ...