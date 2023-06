Beppe Grillo a sorpresa interviene alla manifestazione del Movimento 5 stelle contro il precariato

(Di sabato 17 giugno 2023) Intervento adiper la chiusura dellaorganizzata dala Romail lavoro sottopagato e la precarietà. “Il lavoro è un incantesimo. Bisogna disincantarlo. Non dobbiamo proteggere il lavoro ma il lavoratore. Ci sarà una pandemia che farà milioni di disoccupati. E non prendiamo nessuna precauzione perché non ce ne stiamo accorgendo”, ha dettodal palco M5s di Roma. “Assumeranno ingegneri cinesi, indiani a metà prezzo. Serve un reddito universale incondizionato. Questa è la battaglia da portare avanti”, ha sottolineato il garante del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma, 17 giugno 2023 è arrivato alla manifestazione del M5s contro il precariato che si sta tenendo a Roma. Ci sara' una sorpresa: cosi' Conte ha risposto a chi gli ha chiesto se ha sentito oggi, nella giornata della manifestazione contro la precarieta' in corso a Roma nella quale lex premier ... Sul palco, Moni Ovadia, che parlerà di pace, i giovani di Ultima Generazione sulla questione climatica, oltre a Walter Massa ...

