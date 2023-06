Beautiful | chi è davvero Bridget Forrester? Ecco tutto quello che c' è da sapere sulla figlia di Brooke

ha vinto Rai 1 : Arena di Verona - 100 anni in una notte , lo spettacolo per i 100 anni dell'... 0.000.000 spettatori con 0.00 % CANALE 5: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di ...... "come Ridge Forrester, - spiega - l'attore protagonista della vecchia serie tv "". L'... In cambio, al termine delle lezioni, perlo desidera, i missionari leggono brani tratti dal "Libro ...A Milano nei giorni scorsi per promuovere "It's The End Of The World But It's ADay", il ...divisi tra preoccupazione dei fan per le sorti del loro beniamino e indignazione da parte di(...

Beautiful: chi è davvero Bridget Forrester Ecco tutto quello che c'è ... ComingSoon.it

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 giugno su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14) ...I protagonisti di Beautiful stanno per arrivare a Roma. Le Anticipazioni Americane ci rivelano che Hope, Thomas, Steffy, Carter e Brooke stanno per partire per l'Italia. Grande escluso di questo viagg ...