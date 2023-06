Beautiful | anticipazioni 18-24 giugno 2023 | Sheila vuole uccidere Steffy

(Di sabato 17 giugno 2023)tenta dida domenica 18 a sabato 14Brooke (Katherine Kelly Lang), Taylor (Krista Allen) e Ridge (Thorsten Kaye) discutono se sia giusto lasciar credere a(Jacqueline MacInnes Wood), appena risvegliatasi dal coma, che Liam (Scott Clifton) sia suo marito. Taylor spiega cheha rimosso Finn (Tanner Novlan) come meccanismo di difesa della psiche per affrontare il trauma della sua morte in maniera indolore, ma Brooke ritiene la situazione inappropriata e pericolosa per Hope (Annika Noelle). Liam porta Kelly in visita all’ospedale su richiesta di, la quale si sorprende nel constatare quanto sia cresciuta....

