“Basta Vite Precarie” | la diretta della manifestazione del Movimento 5 Stelle a Roma

La manifestazione 'precarie' La manifestazione pentastellata 'vita precarie' è cominciata. 'Una piazza piena, al di là delle aspettative. Hanno risposto in tantissimi a un libero ...Il leader del M5s Giuseppe Conte e la segretaria del PD si sono incontrati alla partenza del manifestazione organizzata dal Movimento cinque Stelle "precarie". "È importante questa testimonianza per una delle battaglie comuni ed è un segnale importante per chi pensa di essere maggioranza nel Paese. Di strada da fare ce n'è molta ma ...Al corteo intitolato "precarie" aderiscono anche il Forum disuaglianze diversità e la Rete dei numeri pari. Non parteciperà invece Beppe Grillo, eccetto sorprese dell'ultimo minuto. Attesi,...

“Basta vite precarie”, il corteo del M5s a Roma. Conte: “Una bella piazza” Il Fatto Quotidiano

A San Benedetto del Tronto il raduno è fissato per le 9 di mattina. Arrivano i sostenitori del movimento 5 stelle, pronti a dirigersi a Roma per la manifestazione nazionale "Basta vite precarie". I ...La manifestazione è stata annunciata da Giuseppe Conte settimane fa, con lo slogan "Basta vite precarie". Su social media è accompagnata da un video promozionale che denuncia l'aumento dei prezzi, i ...