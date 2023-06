Bassifondi e l' aspetto più tragico di Roma

Leggi su movieplayer

(Di sabato 17 giugno 2023) La regia di Trash Secco, la scrittura dei D'Innocenzo, la fotografia di Valentina Belli:mette in scena l'piùe più acido di. Capovolgendo la sua bellezza come se fosse una diapositiva analogica. C'è un cuore che batte nel cuore di. Ma no, non è quello cantato da Antonello Venditti. Bensì è un cuore ammaccato, sporco, zoppicante. Un cuore formato da centinaia di cuori. Centinaia di migliaia. Sparsi ovunque, persi tra i marciapiedi e i luridi sottopassaggi, all'ombra di San Pietro o più giù, lungo il Tevere, dove i platani sembrano delle enormi teste che sbucano dietro gli alti muretti. Cuori su cuori, ammassati uno sopra all'altro. Perché di cuori distrutti parla, esordio alla regia di Trash Secco, artistano e ...