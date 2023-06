Basket | Pistoia torna in Serie A | battuta Torino in gara-4 nella serie finale dei playoff Argento in A2

(Di sabato 17 giugno 2023) Quella dell’approdo inA di, che rappresenta un ritorno dopo l’autoretrocessione seguita all’annata 2019-2020, quella fermata dal Covid-19, non è una storia normale. Non lo è se non altro perché la Giorgio Tesi Group guidata da Nicola Brienza, un allenatore straordinariamente sottovalutato da tanti, non si è presentata nel tabellonedeipromozione con i favori del pronostico. Invece, dopo aver capovolto lacontro Cantù, con tanto di 2-0 rimontato fino a-5 giocata a Casale Monferrato causa bottiglia dagli spalti del PalaDesio capace di colpire al volto e ferire Gabriele Benetti, è arrivato anche il successo contro, beffata all’ultimo atto dopo aver a sua volta sovvertito i pronostici ...

trionfa in gara - 4 nella finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 dicontro Torino (61 - 73) e vola nella massima serie del campionato italiano. La Reale Mutua era riuscita ad ...

Pistoia, 17 giugno 2023 – Un’emozione incontenibile. È ciò che stanno passando i tantissimi tifosi dopo lo storico risultato del Pistoia Basket, che ha battuto Torino ed è volato in Serie A. Tantissim ...Pistoia, 17 giugno 2023 – È il sogno che si realizza. La Giorgio Tesi Group Pistoia vola in Serie A1, dopo aver battuto il Torino in trasferta 61-73 nella gara-4 della finale dei playoff della Serie A ...