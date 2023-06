Barella può salutare l'Inter | la Curva Nord manda un messaggio a Zhang | 'Intoccabile'

... quelle di fare cassa, perché a 30 anni e con un contratto fino al 2026fruttare un corposo ... Leggi anche Inter - Arsenal, contatto per Balogun: la trattativa Newcastle su: offerti 60 ...Mentre su altri, tipo André Onana e Nicolò, si registrano interessamenti della Premier ... E l'Inter, che ha speso 28 milioni per Gosens, non sipermettere di scendere troppo per non ...Senza dimenticare Frattesi (23) che, s'è visto qui a Enschede, è più di un alter ego di. ... Questa ricchezza sitradurre anche in una importante varietà tattica: l'Italia potrebbe giocare a ...

Inter, Barella sul mercato: uno tra lui e Onana può lasciare, nuovo ... Calciomercato.com