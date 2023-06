Barcellona al rush finale per Vitor Roque | Deco ha in mano il 9 del futuro

Lo scorso 20 gennaio è uscito il loro nuovo album! e da quel momento i live programmati in ... E con la data del 3 giugno al Primavera Sound diha inaugurato la serie di concerti nei ...Ma ilfinale del croato non può e non deve essere sottovalutato. Dubbi che si scioglieranno ... Dalla Spagna, i rumors su uno scambio con Kessié e ilcontinuano a rimbalzare ma ogni ...Per il gran finale di sabato 3 dalle 00:15 Calvin Harris ha fatto ballare tuttasulle ... Sulle note di 'Kool Kids' (contenuto nell'ultimo album!) come da copione in tutte le tappe del ...

Formula 2: Bearman vince la Feature Race di Barcellona, 2° Fittipaldi Sky Sport

Più di 250.000 persone alla tappa catalana del Primavera Sound 2023. La band italiana ci sa fare, con Damiano David che è un vero animale da palcoscenico (e gli scappa pure un "Forza Roma") Si è tenut ...Il campione in carica in testa dal semaforo alla bandiera a scacchi, poi le due Mercedes con Hamilton e Russell ...