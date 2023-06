Barbarie che ci costa 200 milioni l' anno | Nordio tuona sulle intercettazioni

(Di sabato 17 giugno 2023) «Le riforme che stiamo facendo sono quelle di cui parlo da anni. Ho ricevuto molte critiche ma non ci sarà alcun bavaglio per la stampa». il ministro della Giustizia Carlo, ospite del Taobuk festival a Taormina, difende la sua riforma ed entra nel merito della polemica sulla pubblicazione delle. Che sono uina «» che «200di euro l'», ha detto, parlando delle: «Spendiamo una cifra colossale per inchieste che raggiungono risultati minimi - ha detto il ministro - perinutili su reati minimi e poi siamo indietro di anni rispetto alle tecnologie utilizzate dalle grandi organizzazioni criminali. Anche il Trojan è superatissimo. La criminalità organizzata ...

17.10 Nordio: intercettazioni, "una" Le intercettazioni sono una pratica investigativa "ci costa 200 milioni di euro l'anno ed è diventata una". Così il ministro della Giustizia Nordio, al festival Taobuk di Taormina. "Interverremo radicalmente". Poi in merito alla polemica ...17.10 Nordio:intercettazioni,"una" Le intercettazioni sono una pratica investigativa "ci costa 200 milioni di euro l'anno ed è diventata una". Così il ministro della Giustizia Nordio, al festival Taobuk di Taormina. "Interverremo radicalmente". Poi in merito alla polemica ...questa sia unacosta 200 milioni di euro l'anno per raggiungere risultati minimi è sotto gli occhi di tutti. Spendiamo una cifra colossale per inchiesteraggiungono risultati ...

Nordio a Taormina sulla riforma della giustizia: "Saremo radicali sulla barbarie delle intercettazioni" MessinaToday

«Le riforme che stiamo facendo sono quelle di cui parlo da anni. Ho ricevuto molte critiche ma non ci sarà alcun bavaglio per la ...Nordio al Taobuk: "La riforma della giustizia è omaggio a Berlusconi". L'attacco a Cafiero De Rao e Pietro Grasso ...