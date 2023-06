Barbara Palombelli saluta Stasera Italia – Video

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 17 giugno 2023)Quella di ieri è stata per molti una giornata di saluti, ma perl’ultima puntata in stagione diè stata molto di più, poiché ha rappresentato il suo congedo dalla trasmissione di Rete 4. A settembre, al suo posto, ci sarà Nicola Porro. “Il divertimento diper me finisce qui“ sono le parole con cui la conduttrice ha aperto il suo “discorso d’addio” al pubblico di. Dal 2018 è il volto dell’access prime time di Rete 4, che considera una sfida tosta ma riuscita: “Quando cinque anni fa Pier Silvio Berlusconi mi propose di condurre tre programmi al giorno, cioè due Forum e ...