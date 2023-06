Bambino morto a Casal Palocco | il titolare dell’autonoleggio minacciato di morte | “Scossi dalla tragedia ma non c’entriamo nulla”

(Di sabato 17 giugno 2023) A distanza di tre giorni dall’immensaavvenuta a, dove undi soli 5 anni, il piccolo Manuel, ha perso la vita nell’ormai tristemente noto incidente, continuano ad emergere nuovi elementi. Si discute di challenge, di sfide, di video online, e anche se chi era alla guida della ‘supercar’ potesse effettivamente starci, considerando la cilindrata del mezzo e l’età del guidatore. Al momento, lo ricordiamo, c’è un indagato: si tratta di un ragazzo di 21 anni – che sarebbe anche risultato positivo alla cannabis – che sedeva alla guida della Lamborghini, con l’ipotesi di reato a suo carico identificata come omicidio stradale. Ebbene, nelle scorse ore, per fare chiarezza, è stato postato online un messaggio direttamente dal concessionario che ha noleggiato il SUV al gruppo di tiktoker/youtuber. ...

Purtroppo, a due settimane dal viaggio ildi malaria, non c'è stato nulla da fare. Nonostante la tragedia, la collaborazione con l'associazione ivoriana Mutuelle Impact RURAL non si ...... uccidendo undi cinque anni. Quadro aggravato dal sospetto che il guidatore, con i suoi ... La7.it - Ètravolto da un'auto , mentre con la fidanzata stava attraversando la strada sulle ...... negli stessi giorni in cui l'Italia resta sconvolta dall 'incidente di Casal Polacco in cui undi 5 anni ènello scontro tra una Smart e un Suv Lamborghini guidato da due youtuber ...

È morto all'ospedale Santa Chiara di Trento un 31enne che nel tardo pomeriggio di ieri era stato recuperato dai soccorritori dalle acque del lago di Lases, da cui non era riemerso dopo ...Roma, dopo la morte del bimbo di 5 anni dopo l'incidente, un testimone ha raccontato i minuti dopo il sinistro e cosa stava accadendo ...