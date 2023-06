Bambina scomparsa | sgomberato l’ex hotel occupato di Firenze dove vive la piccola Kata | 54 persone prese in carico dai servizi sociali

(Di sabato 17 giugno 2023) È stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria ed è così iniziato lo sgombero delAstor di, l’albergonel quale la, ladi 5 anni della quale da giorni si sono perse le tracce,va con la madre. Intorno allo stabile di via Maragliano dono numerose le forze dell’ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale, con il tratto di strada sul quale si affacciae quella laterale, via Boccherini, che sono state bloccate al traffico. Un’operazione, quella delle autorità, che sembra seguire la pista del racket degli affitti che riguardava lo stabiledal settembre scorso,abitano soprattutto ...

Kataleya scomparsa a Firenze, al via lo sgombero dell'ex hotel Astor

