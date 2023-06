Bambina scomparsa a Firenze | l’ex Hotel è stato sgomberato | ultime news

(Di sabato 17 giugno 2023) Bimba, che fine ha fatto Kata? Ecco lenovità riguardo la tragedia che sabato scorso si è consumata pressoAstor. Da quel giorno le ricerche sono ininterrotte, ma di lei non c’è nessuna traccia. La procura ha disposto l’ordinanza dello sgombero dello stabile per evitare ulteriori atti criminosi. L’esecutivo è avvenuto questa mattina e decina di famiglie sono state sposate in nuovi alloggi provvisori. Ecco cos’è successo.Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di uno stabile,Astor in Via Maragliano a, da cui èla piccola Kata. Laha solo 5 anni e nelle ...

