Bambina scomparsa a Firenze | l’ex hotel Astor sgomberato

Il pm: sequestro preventivo Sabato mattina, sgombero dell'ex Hotel Astor occupato a Firenze, per facilitare le indagini per ladella piccola Kata, laperuviana di 5 anni di cui si ...... occupato da decine di famiglie dove vive anche Kata, laperuviana di 5 annidal primo pomeriggio di sabato scorso, e sgomberato questa mattina, è oggetto di un decreto di sequestro ...- - > undefined - Fotogramma . E' in corso lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove sabato scorso èla piccola Kata, laperuviana di 5 anni che nel palazzo abita con la famiglia. Sul posto numerose le forze dell'ordine tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e municipale. Il ...

Kataleya scomparsa a Firenze, al via lo sgombero dell'ex hotel Astor Open

E’ in corso a Firenze lo sgombero dell’ex hotel Astor, da parte delle forze dell’ordine. Si tratta dell’edificio – occupato da alcune decine di persone, in via Maragliano – da dove nel pomeriggio di s ...Al via oggi le operazioni di sgombero dell'ex hotel Astor di Firenze, dove viveva la bimba peruviana di 5 anni rapita sabato scorso. Ecco cosa succederà ...