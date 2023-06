Bambina di 3 anni esce da casa di notte sola e senza vestiti La zia dormiva | la mamma a cena con gli amici

Scalza e con addosso solo una canottiera: così è stata trovata dai carabinieri della compagnia di Seregno unadi soli tre, che alle quattro del mattino si aggirava in strada da sola. La piccola era stata affidata alla zia dalla mamma , che stava passando la serata a Milano con gli amici, ma ...... al via sgombero dell'ex hotel Astor È in corso lo sgombero dell'ex hotel Astor di Firenze , la struttura occupata da decine di famiglie, dove viveva anche Kata laperuviana di cinque...... tollerata anche dai mullah: una famiglia senza figli maschi, può crescere unacome fosse ... Nel raccontare la sua storia, Ukmina evidenzia che a partire dall'età di 10, maschi e femmine ...

Acerra, bambina precipita dal balcone al terzo piano e muore: aveva cinque anni ilmattino.it

Antonella D'Agostino, ex moglie di Renato Vallanzasca, al quale recentemente è stata negata la detenzione domiciliare in una struttura per essere curato, scrive una ...Un bimbo di poco meno di due anni è stato sottoposto a un intervento pionieristico per il ripristino della funzione di un arto inferiore paralizzato. (ANSA) ...