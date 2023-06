Balo | Adriano e Nainggolan | che risate!

In diretta Instagram al matrimonio di Enock,chiede ad: \''Conosci Nainggolan\''. La risposta dell'Imperatore è tutta da ...Enock Balotelli si è spostato con Giorgia Migliorati Novello e Super Mario gli ha fatto da testimone. Durante la festasi è scatenato in pista con ...Galliani porta a Milanello Mario Balotelli. All'ultimo giorno di mercato, per dare la spinta giusta in ottica europea. "" non delude: esordisce contro l'Udinese e ribalta i friulani con ...

Matrimonio Enock Balotelli: Mario si scatena, poi la diretta con Adriano La Gazzetta dello Sport