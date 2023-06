Autodromo di Monza - Le novità e le gare da non perdere al MiMo 2023 - VIDEO

(Di sabato 17 giugno 2023) Per il, ilsi trasferisce a, nel tempio della velocità, fino a domenica 18 giugno (l'ingresso è libero). Ecco una rapida carrellata di ciò che vale la pena di vedere all'in questi giorni, dalle Case ufficiali, presenti in gran quantità, a progetti particolarmente innovativi. Indy Autonomous Challenge. Una Indy Light di Dallara. Qui sotto ci sono pistoni, che le spingono fino a 280 km/h, ma la loro particolarità è che la guida è autonoma, e il software di gestione è stato realizzato da squadre universitarie provenienti da tutto il mondo. Finora questi bolidi senza pilota hanno corso solo sugli ovali americani (a Las Vegas ha vinto il Politecnico di Milano), qui è la prima volta che si sfidano su una pista tortuosa. Aehra. A ottobre, a Milano, si era visto il debutto del primo modello, ed era ...

Dodge partecipa al MilanoMotor Show (MIMO) 2023 , l'evento che si tiene fino a domani presso l'Nazionale di. La casa automobilistica di Stellantis ha portato al MIMO 2023 uno spettacolo in anteprima assoluta che sottolinea la potenza e la grinta distintivi del brand. La Dodge ...All'Nazionale di, in occasione di MIMO 2023 , è stata mostrata in anteprima la nuova 777 hypercar il cui debutto ufficiale è atteso per il 7 luglio. Del progetto di questa vettura ne ...Mazda ha sfruttato il MilanoMotor Show (MIMO) 2023 , che si svolge fino a domani presso l'Nazionale di, per presentare in anteprima italiana la nuova Mazda MX - 30 R - EV . Abbiamo già avuto modo di scoprirla da vicino grazie alla nostra video intervista con Roberto ...

MiMo 2023, taglio del nastro all'Autodromo di Monza Agenzia ANSA

Tutto pronto per l'edizione 2023 di MiMo che aprirà i battenti domani, per proseguire tutto il fine settimana all'Autodromo Nazionale di Monza. In mostra ci saranno i modelli più esclusivi di hypercar ...All'Autodromo Nazionale di Monza, in occasione di MIMO 2023, è stata mostrata in anteprima la nuova 777 hypercar il cui debutto ufficiale è atteso per il 7 luglio. Del progetto di questa vettura ne ab ...