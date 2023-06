Aurora Ramazzotti | i regali di lusso ricevuti per il piccolo appena nato

'Hai capito la nonna'. Con Michelle Hunziker non poteva che finire così: la nascita del primo nipotino Cesare, avuto da sua figliae dal genero Goffredo Cerza , ha trasformato la 46enne showgirl svizzera non solo in una 'baby nonna', ma molto probabilmente nella nonna più sexy del globo terracqueo. "Ti piaccio".Però seguo sua figlia (), perciò… Così non vale Almeno 5 punti' ha scritto Seredova risondendo ad una domanda di un fan. Alena non si è sottratta alla domanda e ha spiegato ...Le critiche social sull'allattamento con latte artificiale dial suo Cesare non sono passate inosservate anche in Svizzera. Se più di recenteha mostrato alcuni regalini davvero teneri ricevuti per il suo piccolo Cesare ...

Le critiche social sull'allattamento con latte artificiale di Aurora Ramazzotti al suo Cesare non sono passate inosservate anche in Svizzera.Aurora Ramazzotti, proprio in queste ore, ha pubblicato un post su Instagram in cui ha elencato tutte le fasi della routine quotidiana del piccolo Cesare Augusto, nato il 30 marzo 2023 dalla relazione ...