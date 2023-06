Aumenti ISTAT in agricoltura | l’appello di Confagricoltura

Leggi su lopinionista

(Di sabato 17 giugno 2023) Eventi climatici fuori dall’ordinario e un aumento a doppia cifra dei costi di produzione hanno penalizzato lo scorso anno l’italiana. Secondo i dati diffusi dall’, si è registrata una contrazione in termini reali del valore aggiunto, del volume delle produzioni e dell’occupazione. I costi di produzione sostenuti dagli agricoltori, in particolare, sono saliti nel giro di un anno del 25,3 per cento. Un aumento “di portata eccezionale – ha evidenziato l’– senza precedenti negli ultimi decenni”. Anche i prezzi dei prodotti agricoli sono saliti, ma con una percentuale sensibilmente inferiore, pari al 17,7 per cento sul 2021. Si legge nella nota di Conf. “I dati dell’forniscono anche una serie di indicatori positivi sulla resilienza e sulla vitalità delle imprese di ...