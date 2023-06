ATP ‘s-Hertogenbosch 2023 | Griekspoor batte Ruusuvuori | l’olandese sfiderà Thompson in finale

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) È terminata poco fa la penultima giornata dell’ATP ‘s-, torneo che, insieme all’ATP di Stoccarda, apre la stagione sull’erba. In Olanda si sono disputate oggi le due semifinali e a esultare sono stati Jordane Tallonha trovato il successo contro il suo connazionale Rinky Hijikata nel primo match maschile di oggi sul campo centrale. L’australiano ha sudato molto nel primo set prima di vincere al tie-break per 7-5 e poi si è imposto nel secondo parziale per 6-3, chiudendo la partita in un’ora e 57 minuti di gioco. Grazie a questo successo il nativo di Sydney ha strappato il pass per la sua secondain carriera dopo quella conquistata (e poi persa contro il francese Adrian Mannarino) sempre a ‘s-nel ...