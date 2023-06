ATP Queen' s su SuperTennis | al via Berrettini e Musetti

Matteo Berrettini torna al's dove ha vinto l'ultimo dei suoi sette titoliin carriera, l'anno scorso. Nel main draw del torneo londinese, votato miglior500 della stagione per quattro anni (2015, 2016, 2018 e 2022)...500'S - TABELLONE PRINCIPALE (1) Alcaraz vs (Q) Lehecka vs Davidovich Fokina Berrettini vs Ruusuvuori (Q) vs (8) Cerundolo (4) Tiafoe vs Van de Zandschulp Korda vs Evans Thompson vs Raonic ...... con un diritto incrociato La prossima settimana Sinner sarà ad Halle (500) e dovrà cercare ... Musetti sarà al's con il detentore Matteo Berrettini. E al nobile torneo londinese parteciperanno ...

Atp Halle e Queen's - Non mancano le rinunce: Sinner sorride ... Tennis World Italia

Matteo Berrettini torna al Queen's dove ha vinto l'ultimo dei suoi sette titoli ATP in carriera, l'anno scorso. Nel main draw del torneo ...La storia del tennis s'incrocia con Londra. Il Queen's, uno dei due ATP 500 della settimana, si porta dietro tantissimo, ed è senza ombra di dubbio il più prestigioso degli eventi di questa categoria.