ATP Halle | il main draw | guidano Medvedev e Tsitsipas

(Di sabato 17 giugno 2023) Daniilguida il tabellone del Terra Wortmann Open, l'ATP 500 diche festeggia i trent'anni di presenza in calendario. Il russo, in campo come atleta neutrale, debutta contro un ...

Daniil Medvedev guida il tabellone del Terra Wortmann Open, l'500 diche festeggia i trent'anni di presenza in calendario. Il russo, in campo come atleta neutrale, debutta contro un qualificato nel torneo tedesco, trasmesso in diretta su Supertennis e ...ROMA - Sorteggiato il tabellone del "Terra Wortmann Open", in scena ad, in Germania, uno degli otto tornei sull'erba nel calendario, promosso "500" nel 2015. Due gli italiani ammessi al ...Entrato come alternate nel tabellone di qualificazioni dell'500 disolo grazie al forfait all'ultimo minuto di Max Purcell , Andrea Vavassori si è fatto trovare pronto e ha giocato un match spettacolare contro Radu Albot : il torinese ha conquistato ...

Due gli azzurri nel tabellone principale, Federer ospite d'onore fuori campo.ROMA (ITALPRESS) - Sorteggiato il tabellone del "Terra Wortmann Open", in scena ad Halle, in Germania, uno degli otto ...E' stato sorteggiato nella giornata di sabato il tabellone relativo al torneo Halle, ATP 500 che si svolge tradizionalmente in Germania a poche settimane da Wimbledon. Due gli italiani presenti, ...