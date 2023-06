Atp 500 Queen’s 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 17 giugno 2023) Ile ildell’ATP 500 del(Londra), torneo di scena da lunedì 19 a domenica 25 giugno sui campi in erba della capitale inglese. Per l’Italia ci sono al via Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, trionfatore da queste parti nelle ultime due edizioni. Insieme a loro un parterre di altissimo livello comprensivo, tra gli altri, dello spagnolo Carlos Alcaraz, del danese Holger Rune e dello statunitense Taylor Fritz. PROGRAMMA E COPERTURA TV Presenti anche due veterani del circuito come l’idolo di casa Andy Murray e il canadese Milos Raonic, entrato in tabellone grazie al ranking protetto. Da non sottovalutare anche altri due americani come Frances Tiafoe e Sebastian Korda oltre all’argentino Francisco Cerundolo e al britannico Cameron Norrie, semifinalista in carica di ...