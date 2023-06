Atletica | miglior serie di sempre per Fabbri | “Qualcosa di grande è in arrivo”

(Di sabato 17 giugno 2023) Secondae prestazione della carriera per Leonardoche al Meeting di Pergine si regala una serata straordinaria con un 21,81 e la propriadi: 21,24 – 21,58 – 21,81 – 21,43 – 21,64 – X, cinque lanci ben oltre i ventuno metri che ne confermano il momento di forma spaziale. Un risultato che attualmente gli vale il primo posto delle liste europee stagionali all’aperto e l’ottavo posto al mondo. Secondo posto nella competizione per il norvegese Marcus Thomsen (20,70), terzo il campione europeo indoor Zane Weir (Fiamme Gialle) con 20,55. Leonardoha dichiarato: “C’èdi grosso che sta arrivando e non vedo l’ora di festeggiarlo. Finalmente sto molto bene e quando riesco a esprimermi al meglio i risultati arrivano. Una ...

... in particolare in quelle eminentemente olimpiche come l'Leggera, soprattutto a livello ... qualità ed imparzialità del giudizio in campo agonistico è stata insignita con il Titolo di "...... che ci siano impianti d'all'avanguardia, che ci sia uno degli impianti coperti di ... Non c'era forseluogo dove disputare Spagna - Italia, la seconda semifinale della Nations League, ......San Vendemiano scomparso in un incidente stradale alla fine del 2021 - per aver siglato la... Federico Bellini (ToscanaJolly) 15'19. Peso: 1. Lorenzo Calisto (Fondazione M. Bentegodi) ...

Atletica, miglior serie di sempre per Fabbri: "Qualcosa di grande è in ... SPORTFACE.IT

Un Leonardo Fabbri così non si era mai visto. Al Meeting di Pergine (Trento) il pesista azzurro si regala una serata straordinaria, firmando la seconda prestazione in carriera con 21,81 e la propria m ...Un Leonardo Fabbri così non si era mai visto. Al Meeting di Pergine (Trento) il pesista azzurro si regala una serata straordinaria, firmando la seconda prestazione in carriera con 21,81 e la propria m ...