(Di sabato 17 giugno 2023)torna a giocare con l’, ma si fa per dire.l’della Nazionale, ma non le. Il giovane centrocampista dell’Inter riparte dallanella sfida valevole per le qualificazioni a Euro 2024. FORMAZIONI UFFICIALI – L’e si affida a Sylvinho, ex conoscenza dell’Inter da vicedi Roberto Mancini nel 2014. Il tecnico brasiliano schiera la formazione titolare contro lanon affidandosi, almeno dal primo minuto, a Kristjan(4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismaijili, Djimsiti, Mitaj; Bare; Uzuni, Ramadani, Bajrami, Asani; Cikalleshi.A disposizione: Abrashi, Aliji, ...

Nel finaleha perfino un'occasione colossale per vincere, mapoco. L'Inter resta davanti al Barcellona nel girone di ferro della Champions, l'Inter si convince che può giocarsela in ...... che non lascerà spazio almeno inizialmente a D'Ambrosio, Brozovic, conin panchina, e in ... Sulle maglie contro Torino e City Clamoroso,l'arbitro di Inter - City Marciniak avrebbe ...Ma il risultatonuovamente a favore dell'Inter, con un'azione spettacolare: una geniale la ... escono sempre tra gli applausi, Lukaku, Barella e Bastoni , dentro Dzeko ,e DeVrij ...

Asllani cambia allenatore, ma non abitudini: panchina in Albania-Moldavia Inter-News.it

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...