Ascolti TV | Venerdì 16 giugno 2023 L’Isola non arriva ai 2 mln 16 5% | lo spettacolo lirico all’Arena 13 1% | ottimi Quarto Grado 11 2% | Chicago P D 7 1% e Propaganda Live 7 7% I Fatti Vostri chiude in bellezza 9 6%-12%

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 17 giugno 2023) Ilary Blasi - Isola dei FamosiNella serata di ieri,16, su Rai1 Arena di Verona – 100 Anni in una Notte, in onda dalle 20:38 alle 1, ha conquistato 1.789.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la semifinale deldei Famosi, dalle 21:47 alle 1:15, ha incollato davanti al video 1.977.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 il debutto di Tutti Mentono è la scelta di 788.000 spettatori (4.9%). Su Italia1P.D. ha raccolto 1.088.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rai3 Book Club – Tutto può succedere è seguito da 766.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4– Le Storie totalizza un a.m. di 1.474.000 spettatori (11.2%). Su La7raggiunge 986.000 ...