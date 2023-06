Ascolti tv ieri | Isola dei Famosi affonda | semifinale meno vista di sempre

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 17 giugno 2023) Glitv divenerdì 16 giugno 2023 hanno registrato un crollo impressionante per lade L'deisu Canale 5 dopo lo slittamento della puntata di lunedì scorso a causa del lutto per la scomparsa di Silvio Berlusconi. La diciassettesima edizione ha registrato un record negativo: 1.977.000 telespettatori, 16.5% share. Si tratta della penultima puntatadidel reality show. Su Rai1 i 100 anni dell'Arena di Verona Opera Festival, con l'Aida in diretta e in mondovisione, ha ottenuto una media di 1.698.000 spettatori con il 12.5% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rete 4 Quarto Grado – Le Storie 1.474.000, 11.2% Italia 1 Chicago PD ...