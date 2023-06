Ascolti TV 16 giugno 2023 | Isola dei Famosi o Arena di Verona 100 anni in una notte

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 17 giugno 2023)TV 16Venerdì sera di metàcon protagonista la semifinale de L’dei, eccezionalmente in onda il venerdì sera (data di recupero per la morte di Berlusconi), e la grande serata dedicata al centenario de L’disu Rai 1. Tra le altre proposte, in prima tv su Rai 2 la serie spagnola “Tutti mentono”, il film Book Club su Rai 3, Chicago Fire su Rai 2 e una nuova puntata con Propaganda Live su La7. A seguire:TV 16, dati auditel ieri sera. Auditel 16deidi100 ...