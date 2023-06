Ascolti Tv 16 giugno 2023 | chiusura di stagione col botto per Propaganda Live su La7

(Di sabato 17 giugno 2023)Tv venerdì 16, in prima serata su Rai1 Arena di Verona - 100 Anni in una Notte, in onda dalle 20:38 alle 1, ha conquistato una media di 1.789.000 spettatori pari al 13.1% di share. ...

Tv venerdì 162023, in prima serata su Rai1 Arena di Verona - 100 Anni in una Notte, in onda dalle 20:38 alle 1, ha conquistato una media di 1.789.000 spettatori pari al 13.1% di share. ...Canale 5 stravince la sfida deglinella serata di venerdì 16. Secondo i dati Auditel , la semifinale dell' Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi è stata seguita da poco meno di 2 milioni di telespettatori, con uno ...tv ieri, 16: i dati auditel di tutti gli altri programmi E per chi non avesse seguito né l'evento all'Arena di Verona su Rai1 né L'Isola dei Famosi su Canale 5 Ecco nel dettaglio gli ...

Ascolti tv venerdì 16 giugno 2023: L’Isola dei Famosi a 2 mln (16,5%), Aida a 1,7 mln (12,5%) Tvblog

I dati Auditel di venerdì 16 giugno 2023: Canale 5 con le semifinali dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi vince la sfida con Rai e il concerto lirico all'Arena di Verona ...Un record di ascolti importante quello raggiunto da Un Posto al Sole, la soap opera più amata dagli italiani, in onda da quasi 30 anni su Rai 3 ...