Arriva la prima ondata di caldo africano | picchi fino a 37 gradi

Poche righe, quelle rilanciate dal sito di Roberto D'Agostino , dove si legge: 'Da lunedì parte la rivoluzione del Tg1 Mattina:parte 7.30 - 8 con approfondimento dei fatti del giorno e spazio ...... la vera incognita bianconera per la stagione che. Leggi anche Claudio Chiellini torna alla ... è fatta con lo sconto: alla Juve vanno 30 milioni Juve, è Milik lacertezza dell'estate: le ...Sul circuito del Sachsenringuna clamorosa pole position di Ayumu Sasaki, alla quarta pole ...fila anche per Ortolà, mentre Stefano Nepa in decima posizione risulta il miglior italiano. ...

Martedì arriva la prima ondata di calore AGI - Agenzia Italia

Un climber italiano classe 1988, residente a Belluno, è stato soccorso dopo essersi infortunato ad un arto inferiore in seguito ad una caduta di una decina di metri dalla base di Punta Rocca ...Brescia, 17 giu. – (Adnkronos) – Le magnifiche vetture storiche della 1000 Miglia hanno da poco superato il chilometro numero 2000 e, agli sgoccioli di 5 tappe tanto impegnative quanto affascinanti, r ...