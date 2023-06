(Di sabato 17 giugno 2023) Le forze specialiPolizia albanese hannoa Skutari () un uomo, cittadino albanese, di 39 anni, in esecuzione di una ordinanza cautelare in carcere perché gravemente indiziato di ...

Le forze speciali della Polizia albanese hannoa Skutari () un uomo, cittadino albanese, di 39 anni, in esecuzione di una ordinanza cautelare in carcere perché gravemente indiziato di avere partecipato, in concorso, ad alcune ...... diametralmente opposta a quella fornita da Belgrado: le forze di sicurezza serbe hannoi ... l'unificazione con l'. L'unificazione con l'Il suo slogan è tutto riassunto nel ...- - >un componente della banda del Rolex che ha colpito il Fvg. Hanno colpito più volte , in ...forze speciali della Polizia albanese hanno tratto in arresto nella città di Skutari () ...

Arrestato in Albania un altro componente della banda dei Rolex - Cronaca Agenzia ANSA

Le forze speciali della Polizia albanese hanno arrestato a Skutari (Albania) un uomo, cittadino albanese, di 39 anni, in esecuzione di una ordinanza cautelare in carcere perché gravemente indiziato di ...La Stradale di Torino ha arrestato un bergamasco di 58 anni coinvolto in un riciclaggio e ricettazione internazionale di macchine operatrici e autoveicoli di alta gamma, con un valore complessivo di o ...