Arrestato il camionista tedesco che investì e uccise Rebellin

Roma, 17 giu. (askanews) - Sulla base di un mandato d'arresto europeo emesso dal Gip del Tribunale di Vicenza, la polizia tedesca ha arrestato (giovedì 15 giugno) il camionista che il 30 novembre 2022 ...“La validità dell’attività investigativa condotta dai Carabinieri di Vicenza e la richiesta di giustizia in Germania sono state completamente riconosciute”. Con queste parole, il Comandante provincial ...