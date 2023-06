Arrestato il camionista tedesco che investì e uccise Davide Rebellin

(Di sabato 17 giugno 2023) Wolfgang Rieke, 62 anni, ilche, è statosu mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Vicenza. Lo ha comunicato la Procura della Repubblica di Vicenza. Ilè ora in stato di fermo nel carcere Münster (Germania). La morte del noto ciclista, fa sapere la Procura, “è da imputare esclusivamente ad una pluralità di norme comportamentali da parte di Rieke”. Era lo scorso 30 novembre quando, mentre era in sella alla sua bicicletta, venne travolto da un camion, nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all’uscita della rotatoria il mezzo pesante l’avrebbe agganciato. La bici era stata ritrovata ...

Davide Rebellin,l'autotrasportatore tedesco che lo ha investito ed ucciso Ilè in stato di fermo nel carcere Münster in Germania. Secondo l'ordinanza il decesso di Rebellin 'è ...L'uomo è accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso per la morte del ciclista (Afp) Untedesco è statocon l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso per la morte del ciclista Davide Rebellin. Nel pomeriggio di giovedì scorso la polizia tedesca ha dato ...... 51 anni, è statosu mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Vicenza. Lo ha comunicato la Procura della Repubblica di Vicenza. Ilè in stato di fermo nel carcere Münster (...

Investì e uccise Davide Rebellin, arrestato il camionista Wolfgang Rieke TGCOM

Wolfgang Rieke, 62 anni, il camionista tedesco che investì e uccise Davide Rebellin, è stato arrestato su mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Vicenza. Lo ha comunicato la Procura della ...Wolfgang Rieke, 62 anni, l'autotrasportatore tedesco che ha investito e ucciso il 30 novembre dello scorso anno l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, è stato arrestato su mandato di arresto europ ...