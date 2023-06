Armato di machete nella Funicolare di Chiaia | denunciato

Napoli . Follia nella Funicolare centrale di Corso Vittorio Emanuele. Nella foto ilcon cui un uomo ieri pomeriggio Questo ilcon cui un uomo oggi pomeriggio si è barricato all'interno della stazione della Funicolare ANM. L'uomo sarebbe è salito alla stazione del Petraio e ha minacciato i passeggeri con l'arma. Dopo ...Entra nella stazione di corso Vittorio Emanuele della funicolare centrale di Napoli,die pronunciando alcune frasi sconnesse. Per fortuna solo tanta paura. Non ci sono stati feriti né altre conseguenze, anche grazie all'intervento della Polizia di Stato. Gli agenti dei ...Terrore nella funicolare centrale di Napoli, dove un uomodiha scatenato il panico tra i viaggiatori. Stando a quanto riferito da Il Mattino , il responsabile sarebbe salito a bordo del mezzo pubblico alla stazione di "Petraio", e avrebbe ...

Entra armato di machete e scatena il panico nella stazione della funicolare NapoliToday

Gli agenti del Commissariato Vomero ieri pomeriggio sono intervenuti presso la fermata della funicolare in corso Vittorio Emanuele II dove era stato segnalato un uomo armato di machete. I poliziotti, ...E' in atto lo sgombero dell'ex hotel Astor, lo stabile occupato in via Maragliano a Firenze da dove ...