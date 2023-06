Arianna Talamona | nuoto | amore e disabilità | “Siamo persone normali”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 17 giugno 2023)è una forza della natura. Nuotatrice classe 1994 di Varese, in bacheca vanta una medaglia d’argento alle Paralimpiadi di Tokyo e due medaglie d’oro ai Mondiali di Londra. È sposata con Roberto, ha una laurea in psicologia con una tesi sulla percezione sociale delle coppie ‘miste’ e nella vita quotidiana, tra allenamenti e impegni di lavoro trova il tempo anche di parlare coi suoi followers sui social, dov’è molto attiva. Ai 32mila seguaci su Instagram, che è affetta da paraparesi spastica ereditaria (come la madre), racconta la quotidianità di una ragazza che, come tante altre, sta costruendo passo dopo passo il suo futuro, ma anche alcune esperienze personali importanti, non ultima quella con l’. Un modello perconpiù giovani che si ...