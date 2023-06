Aria calda dal Sahara verso l’Italia | su le temperature fino a 42 gradi

(Di sabato 17 giugno 2023) Dopo la fase relativamente fresca ed instabile, con le piogge torrenziali che hanno interessato la Penisola a partire dal primo maggio, ora è previsto l’arrivo didalin espansione dall’Algeria. Lela prossima settimana, secondo la tendenza meteo, potranno arrivare a 42in Sardegna e a 39, localmente, in Sicilia. Questo il quadro fornito da Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma il ribaltone meteo, dagli ombrelli agli ombrelloni. Dal, oltre al caldo, arriveranno anche le polveri del deserto che renderanno il cielo a tratti velato e giallognolo, in particolare sul Centro-Sud. Sono previstemassimea 40-42°C in Sardegna ...

Dopo la fase relativamente fresca ed instabile, con le piogge torrenziali che hanno interessato la Penisola a partire dal primo maggio, ora è previsto l'arrivo didal Sahara in espansione dall'Algeria verso l'Italia. Le temperature la prossima settimana, secondo la tendenza meteo, potranno arrivare a 42 gradi in Sardegna e a 39, localmente, in ...Meteo prossimi giorni, picchi di caldo con temperature fino a 42 gradi. In arrivodal Sahara. Dopo la fase relativamente fresca ed instabile, con le piogge torrenziali che hanno interessato la Penisola a partire dal primo maggio, ora è previsto l'arrivo di Scipione, il ...Dopo la fase relativamente fresca ed instabile, con le piogge torrenziali che hanno inressato la Penisola a partire dal primo maggio, ora è previsto l'arrivo didal Sahara in espansione dall'Algeria verso l'Italia. Le temperature la prossima settimana, secondo la tendenza meteo, potranno arrivare a 42 gradi in Sardegna e a 39, localmente, in ...

Meteo, aria calda dal Sahara verso l'Italia, picchi fino a 42 gradi La Stampa

Dopo la fase relativamente fresca ed instabile, con le piogge torrenziali che hanno inressato la Penisola a partire dal primo maggio, ora è previsto l'arrivo di aria calda dal Sahara in espansione dal ...Fase più tranquilla grazie al graduale rinforzo dell’Anticiclone Africano ma anche più calda: la massa d'aria subtropicale darà il via alla prima ondata di caldo della stagione ...