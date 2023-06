Dopo la fase relativamente fresca ed instabile, con le piogge torrenziali che hanno inressato la Penisola a partire dal primo maggio, ora è previsto l'arrivo didal Sahara in espansione dall'Algeria verso l'Italia. Le temperature la prossima settimana, secondo la tendenza meteo, potranno arrivare a 42 gradi in Sardegna e a 39, localmente, in ...Migliora il tempo fra oggi, sabato 17 giugno, e domani. Specialmente dalla prossima settimana l'alta pressione africana farà affluiresul Mediterraneo, portando i primi picchi vicini ai 40 gradi specie sulle Isole Maggiori. L'ondata di caldo dovrebbe durare qualche giorno e poi attenuarsi con l'arrivo dell'ultimo weekend ...🔊 Ascolta l'articolo Dopo il periodo di maltempo e piogge torrenziali che hanno colpito l'Italia, si prevede un ribaltone meteo con l'arrivo dell'dal Sahara e dell'anticiclone africano Scipione. Le temperature aumenteranno in modo repentino, con valori massimi fino a 40 - 42°C in Sardegna e localmente fino a 39°C in Sicilia. Anche il ...

Aria calda dal Sahara verso l'Italia, picchi fino a 42 gradi Euronews Italiano

