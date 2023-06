Aree interne e caso Regione | Festa a De Luca | la gente valuterà al momento di votare

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa tre giorni degli Stati generali delleva in cassaforte con un dato evidente, quello della scarsa partecipazione, a partire dalle Istituzioni, ad una iniziativa che è nata proprio per solidificare una necessaria rete istituzionale affinchè i territori delle piccole province campane, da Avellino a Benevento, escano dal pericoloso isolamento territoriale e anche di strategie politiche. Non la pensa così il sindaco di Avellino, Giannel sottolineare come dal suo punto di vista, invece, sia stata “un’iniziativa straordinaria con 250 iscritti. La politica in questo situazione rientrava ben poco. Il fatto che siano mancati in molti ha dato forza a questo evento. Il presidente Rizieri Buonopane ha partecipato un pò come me a momenti alterni, visto gli impegni. Ritengo che ...