Ardea | gli abitanti delle Salzare “sfrattano” le suore Poi la richiesta al Comune | “Dateci una casa”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 17 giugno 2023)– È stata ritirata l’accusa di occupazione abusiva nei confronti degli occupanti della strutturaadsituata all’uscita di Via Firenze, sulla Litoranea. E gli occupanti abusivi, rappresentati da uno dei loro membri, hanno espresso la loro gratitudine per la comprensione e la generosità dimostrata dalle religiose che gestiscono la struttura. Tutto a posto, dunque? Non esattamente. Attualmente, gli occupanti possono rimanere nell’edificio finché non si riesce a trovare una sistemazione alternativa. Tuttavia, non si conosce né il momento né se si riuscirà a trovarla, in quanto in mancanza di una denuncia formale non è possibile attivare l’intervento dell’amministrazione comunale Si tratta di nuclei familiari o persone singole senza una residenza stabile ad. Secondo quanto ...