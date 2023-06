Arabia Saudita | 7 minori a rischio impiccagione

(Di sabato 17 giugno 2023) Inrischiano l’imminente. Il grido d’allarme arriva da Amnesty International, l’organizzazione non governativa internazionale impegnata nella difesa dei diritti umani. “Nonostante l’asserito impegno delle autorità saudite a non usare più la pena di morte nei confronti di minorenni al momento del reato, sette giovani rischianodopo che una corte d’appello ha confermato la loro condanna” recita la nota di Amnesty. In7 giovani rischiano l’imminente(Foto: Amnesty)“La loro esecuzione segnerebbe una drammatica escalation nell’uso della pena di morte in, dopo che, solo negli ultimi tre anni, le condanne a morte eseguite si sono ...

: opportunità o passo indietro per Maldini . Al - Alhy: ha tentato pure José Mourinho . Maldini: l'avventura inper ricominciare. Maldini pare aver trovato gli stimoli giusti per ...Non solo calciatori. L'sta provando ad attirare anche grandi allenatori. L'ultimo pare essere Gian Piero Gasperini , tecnico dell' Atalanta per altro confermato solo di recente. Secondo quanto si apprende da ...Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , il tecnico ex Genoa avrebbe potuto andare ad allenare inla squadra dove gioca Cristiano Ronaldo , invece ha preferito rimanere sulla ...

Dopo il Milan Maldini potrebbe tentare l'avventura esotica: l'Al-Ahly lo vuole in Arabia Saudita con la carica di direttore sportivo del club ...