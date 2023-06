Aquilani alla prima vera esperienza in panchina | la nuova squadra dell’ex Roma

(Di sabato 17 giugno 2023) Albertoè stato un ottimo calciatore e adesso si prepara per lada allenatore. Nel corso della carriera da centrocampista ha indossato tante maglie e l’più importante è stata con la maglia della. Poi Liverpool, Juventus, Milan, Fiorentina, Sporting Lisbona, Pescara, Sassuolo e Las Palmas. Nel curriculim anche presenze con la Nazionale italiana. Nel 2019 ha iniziato la carriera da allenatoreFiorentina come tecnico dell’Under 18. Poi il ruolo di colloboratore tecnico e poi insullaviola. E’ considerato uno dei migliori emergenti e il suo gioco propositivo ha attirato l’attenzione di diverse squadre italiane. Foto di Maurizio Degl’Innocenti / AnsaLa ...

Aquilani al Pisa, fumata bianca: sarà il nuovo allenatore Goal Italia

Il Pisa ha scelto: sarà Alberto Aquilani l'allenatore per la prossima stagione. Assieme a Kolarov (nei panni di direttore sportivo), l'ex allenatore della Fiorentina Primavera guiderà i toscani nel ca ...Adesso è ufficiale, Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Pisa. Dopo 5 anni alla guida della Fiorentina tra Under e 18 e Primavera, l'ex centrocampista tra le altre anche ...