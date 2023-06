Apologia dei panni stesi (ovvero «L’insostenibile ipocrisia borghese»)

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 17 giugno 2023) Il 4 giugno, all’interno del più ampio progetto «Il mantello di Arlecchino» ideato da TTB Teatro Tascabile di Bergamo in dialogo con Comune di Bergamo e HG80 impresa sociale, è stata inaugurata in via Tasso, sulla facciata del Palazzo dell’ex Centrale telefonica, «Waves of Life», installazione realizzata dell’artista finlandese Kaarina Kaikkonen